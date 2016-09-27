Тренер "Бешикташа" назвал четырех лучших игроков киевского "Динамо"

Главный тренер турецкого "Бешикташа" Шенол Гюнеш накануне матча с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов охарактеризовал своего соперника. Слова специалиста приводит официальный сайт УЕФА.

"Наши оппоненты - очень хорошая команда. "Динамо" отлично действует на контратаках, дисциплинированная команда, ее игроки бьются друг за друга и много перемещаются. В составе киевлян есть такие талантливые нападающие, как [Андрей] Ярмоленко и Жуниор Мораес, а полузащитники [Сергей] Рыбалка и [Денис] Гармаш могут быть полезны и в атаке, и в обороне.

Это неординарная команда - футболисты "Динамо" скромные и трудолюбивые. Мы должны быть начеку и быстро перехватывать мяч. Необходимо сохранять спокойствие, закрывать все зоны и не терять контроль над игрой", – сказал Гюнеш.

Напомним, матч Лиги чемпионов "Бешикташ" - "Динамо" состоится завтра в Стамбуле. Начало игры - в 21:45.