Ребров: Мы разобрали "Бешикташ", но более важно думать о своей игре

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров считает, что завтрашний соперник киевской команды в Лиге чемпионов "Бешикташ" является сильной командой, но не лишенной слабых мест. Комментарии Реброва на предматчевой пресс-конференции приводит сайт football24.ua.

"Несмотря на то, что "Бешикташ" много забивает, он и много пропускает, есть проблемы в обороне. Это очень сильная команда. Не зря "Бешикташ" досрочно выиграл чемпионат Турции.

Мы разобрали соперника, но нам более важно думать о своей игре, о том, чтобы ее улучшить", - заявил Ребров.

"Какой результат устроит? Любой положительный результат. Знаю, насколько непросто играть в Стамбуле. Но я верю в них, верю в свою команду", - добавил специалист.

Главный тренер чемпионов Украины также прокомментировал кадровые проблемы "Динамо" перед игрой с "Бешикташем". В частности, Олег Гусев не приехал в Стамбул, поскольку проиграл конкуренцию молодым исполнителям.

"Отсутствие Гусева? Есть конкуренция в составе, много молодых игроков. Кадровые проблемы – это Данило Силва и Никита Бурда, которые еще не восстановились", - считает тренер.

"Готов ли сыграть в основе Ярмоленко? Надеюсь, что он может выйти в основе, он нормально тренировался в последние дни. У него были проблемы со спиной, надеюсь, что завтра все будет нормально", – сказал Ребров.

Напомним, матч "Бешикташ" – "Динамо" состоится завтра, 28 сентября. Начало в 21:45.