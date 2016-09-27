Ибрахимович не сыграет в Манчестере против луганской "Зари"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрахимович не сыграет против луганской "Зари" в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы, сообщает Sport Arena, ссылаясь на Manchester Evening News.

Причина пропуска игры в решении наставника команды Жозе Моуриньо, который решил предоставить 34-летнему шведскому футболисту дополнительный отдых.

Также не поможет "Манчестер Юнайтед" 21-летний английский левый защитник Люк Шоу, который еще пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в матче 5-го тура АПЛ с "Уотфордом" (1:3).

Под вопросом остается и участие в поединке с "Зарей" полузащитника Антони Марсьяля. 20-летний француз пропускал последний матч чемпионата Англии с "Лестером" (4:1) в связи с ушибами лодыжки и икроножной мышцы.

Напомним, в текущем сезоне Ибрахимович сыграл за "МЮ" 6 матчей и забил 4 гола в чемпионате Премьер-лиги, на счету Марсьяля и Шоу по 5 матчей в чемпионате Англии.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Заря" состоится в четверг, 29 сентября, на стадионе "Олд Траффорд".