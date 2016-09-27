Тренера сборной Англии по футболу уволят из-за коррупционного скандала

Футбольная ассоциация Англии намерена отправить в отставку главного тренера национальной сборной Сэма Эллардайса в ближайшее время, сообщает The Times.

Решение будет принято на фоне сегодняшней публикации журналисткого расследования в The Telegraph, в которо утверждается, что нынешний главный тренер сборной Англии по футболу Сэм Эллардайс перед назначением на свой пост консультировал английских журналистов, представившихся азиатскими бизнесменами, о том как обойти правила национальной Футбольной ассоциации при проведении трансферов и просил за свои услуги 400 тысяч фунтов стерлингов

Председатель ФА Грег Кларк и исполнительный директор Мартин Гленн сегодня встретились с Эллардайсом. Чиновники серьезно встревожены сложившейся ситуацией

Руководители FA выслушали позицию главного тренера сборной, но собирается его уволить в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Эллардайс согласился поехать в Сингапур и Гонконг в качестве посла и объяснить «бизнесменам», как они могли бы обойти правила Футбольной ассоциации, которые запрещают третьим сторонам владеть правами на игроков.

Эллардайс провел несколько встреч с журналистами-"бизнесменами", которые тайком снимали встречи с ним на протяжении 10 месяцев. На одной из встреч тренер отметил: "Я знаю некоторых агентов, которые делают это все время". Параллельно, репортеры британского издания получили многочисленные доказательства взяточничества и коррупции в британском футболе.