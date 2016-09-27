Тренера сборной Англии по футболу могут обвинить в коррупции

Нынешний главный тренер сборной Англии по футболу Сэм Эллардайс перед назначением на свой пост консультировал английских журналистов, представившихся азиатскими бизнесменами, о том как обойти правила национальной Футбольной ассоциации при проведении трансферов и просил за свои услуги 400 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph.

Эллардайс согласился поехать в Сингапур и Гонконг в качестве посла и объяснить «бизнесменам», как они могли бы обойти правила Футбольной ассоциации, которые запрещают третьим сторонам владеть правами на игроков.

Эллардайс провел несколько встреч с журналистами-"бизнесменами", которые тайком снимали встречи с ним на протяжении 10 месяцев. На одной из встреч тренер отметил: "Я знаю некоторых агентов, которые делают это все время".

Параллельно, репортеры британского издания получили многочисленные доказательства взяточничества и коррупции в британском футболе.

Перед публикацией статьи журналисты The Telegraph пытались связаться с представителями Футбольной ассоциации Англии и самим Эллардайсом, чтобы получить комментарии, но журналистам отказали в ответах на любые вопросы. В частности, в ФА потребовали полные стенограммы разговоров с тренером и доказательства фактов коррупции в британском футболе, которые обнаружили репортеры.