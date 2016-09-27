Киевское "Динамо" отправилось на игру Лиги чемпионов с "Бешикташем" без трех игроков основы
В Киеве остались травмированный Данило Силва, дисквалифицированный Сергей Сидорчук, а также Олег Гусев.
Игроки киевского "Динамо" отправились в Стамбул на матч 2-го тура Лиги чемпионов против турецкого "Бешикташа" без трех игроков основного состава, сообщает Sport.ua.
В Стамбул с командой не полетели: травмированный Данило Силва, дисквалифицированный Сергей Сидорчук, а также Олег Гусев.
Тем временем, наставник киевлян взял с собой Максима Коваля и Артема Беседина, который все чаще начал появляться в составе своей команды.
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Полностью состав команды выглядит таким образом.
Вратари: Александр Шовковский, Артур Рудько, Максим Коваль.
Защитники: Виторину Антунеш, Николай Морозюк, Зураб Очигава, Домагой Вида, Евгений Макаренко, Евгений Хачериди.
Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Валерий Федорчук, Артем Громов.
Нападающие: Александр Гладкий, Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес, Артем Беседин.
Как сообщал УНИАН, матч «Бешикташ» - «Динамо» состоится в среду, 28 сентября, в 21:45.
В матче 1-го тура киевляне проиграли на своем поле итальянскому "Наполи" (Неаполь) со счетом 1:2.