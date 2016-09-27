Киевское "Динамо" отправилось на игру Лиги чемпионов с "Бешикташем" без трех игроков основы

Игроки киевского "Динамо" отправились в Стамбул на матч 2-го тура Лиги чемпионов против турецкого "Бешикташа" без трех игроков основного состава, сообщает Sport.ua.

В Стамбул с командой не полетели: травмированный Данило Силва, дисквалифицированный Сергей Сидорчук, а также Олег Гусев.

Тем временем, наставник киевлян взял с собой Максима Коваля и Артема Беседина, который все чаще начал появляться в составе своей команды.

Читайте такжеРебров пожаловался на отсутствие лидера в "Динамо" (видео)

Полностью состав команды выглядит таким образом.

Вратари: Александр Шовковский, Артур Рудько, Максим Коваль.

Защитники: Виторину Антунеш, Николай Морозюк, Зураб Очигава, Домагой Вида, Евгений Макаренко, Евгений Хачериди.

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Валерий Федорчук, Артем Громов.

Нападающие: Александр Гладкий, Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес, Артем Беседин.

Как сообщал УНИАН, матч «Бешикташ» - «Динамо» состоится в среду, 28 сентября, в 21:45.

В матче 1-го тура киевляне проиграли на своем поле итальянскому "Наполи" (Неаполь) со счетом 1:2.