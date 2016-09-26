В гости к дикарям: лондонский "Тоттенхэм" посоветовал своим фанам "не высовываться" в Москве

Лондонский "Тоттенхэм" порекомендовал своим болельщикам быть крайне осторожными во время визита в Москву на матч Лиги чемпионов против ЦСКА. Об этом сообщает газета "Сегодня", ссылаясь на официальный сайт английского клуба.

В частности, клуб посоветовал в целях безопасности не демонстрировать в городе атрибутику – шарфы, флаги или баннеры. Делать это стоит только в пределах стадиона.

Также "Тоттенхэм" призвал фанов не показывать дорогостоящие предметы, которые могут идентифицировать их как туристов или болельщиков.

Фанатов попросили избегать ночных прогулок в одиночку, оставлять ценные вещи в сейфе отеля, а также остерегаться карманников в местах массового скопления людей.

Напомним, во время Евро-2016 во Франции между болельщиками из России и Англии возникли крупные потасовки, в результате которых несколько человек получили тяжелые травмы. После этого власти Франции депортировали из страны десятки российских фанатов.

Матч Лиги чемпионов ЦСКА - Тоттенхэм состоится завтра, 27 сентября, в 21:45.