Шевченко в пятницу объявит состав сборной Украины на матчи с Турцией и Косово

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в пятницу, 30 сентября, объявит состав команды на отборочные матчи к чемпионату мира 2018 года против Турции и Косово. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Прежде, чем называть состав, тренерский штаб желает посмотреть на кандидатов в сборную в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, где украинские команды - "Динамо", "Шахтер" и "Заря" - будут принимать участие в среду и четверг.

"Впереди очень важные матчи, в которых игрокам сборной понадобятся максимальные кондиции. Спаренный тур национальной сборной предусматривает две встречи, которые состоятся с разницей в три дня – 6 и 9 октября. Ротации в составе сборной не избежать, поэтому мы внимательно подходим к просмотру и выбору игроков на этот сбор. Список команды на ближайшие отборочные матчи будет состоять из 25-26 футболистов", — сказал Шевченко.

Ранее стало известно, что в составе сборной Украины будут семь легионеров: вратарь Денис Бойко ("Малага", Испания), защитник Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), полузащитники Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), нападающие Артем Кравец ("Гранада", Испания), Роман Зозуля ("Бетис", Испания).

Украина проведет гостевой матч против Турции 6 октября в Конье и домашнюю встречу с Косово 9 октября в Кракове.