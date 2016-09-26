Футболиста парижского ПСЖ приговорили к тюрьме за попытку насилия к полицейским

Футболист французского ПСЖ Серж Орье сегодня приговорен к двухмесячному тюремному заключению и штрафу в 2100 евро, сообщает RMC.

Такое наказание футболист получил за то, что 30 мая, выходя из ночного клуба, оскорблял и пытался применить силу по отношению к полицейским.

Впрочем, решение суда не означает, что Орье попадет за решетку - срок будет заменен на общественно-полезные работы. Также подчеркивается, что защитник сможет полноценно готовиться к матчу "ПСЖ" против болгарского "Лудогорца" в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее ивуариец уже получал условный срок за вождение автомобиля без лицензии. Кроме того, в минувшем сезоне он попал в скандал, когда в сети появилось видео, где Орье оскорбляет главного тренера ПСЖ Лорана Блана и лидера команды Златана Ибрахимовича.

Тогда защитник был исключен из состава, но в течение летнего межсезонья Блан и Ибрахимович покинули команду, а новый наставник ПСЖ Унаи Эмери продолжил рассчитывать на скандального футболиста.