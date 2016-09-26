Узбекистанский вратарь забил гол ударом со своей половины поля (видео)
13:50, 26 сентября 2016Футбол
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Ошибка северокорейского вратаря стоила его команде пропущенного гола.
Умрзаков забил КНДР / The AFC Hub
Вратарь сборной Узбекистана для игроков не старше 16 лет Язурбек Умрзаков забил гол в ворота сборной КНДР ударом со своей штрафной площадки.
Незаурядное событие произошло во втором тайме матча группового турнира чемпионата Азии U-16, который проходит в Индии. Умрзаков сделал счет 1:0 благодаря ошибкам северокорейского голкипера, который сначала слишком далеко вышел из ворот, а потом упал, возвращаясь к ним.
После этого гола футболисты Узбекистана забили еще два мяча, на что КНДР ответила "голом престижа". Итоговый счет матча - 3:1, а в четвертьфинал чемпионата прошли обе сборные.
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