Узбекистанский вратарь забил гол ударом со своей половины поля (видео)

Вратарь сборной Узбекистана для игроков не старше 16 лет Язурбек Умрзаков забил гол в ворота сборной КНДР ударом со своей штрафной площадки.

Незаурядное событие произошло во втором тайме матча группового турнира чемпионата Азии U-16, который проходит в Индии. Умрзаков сделал счет 1:0 благодаря ошибкам северокорейского голкипера, который сначала слишком далеко вышел из ворот, а потом упал, возвращаясь к ним.

После этого гола футболисты Узбекистана забили еще два мяча, на что КНДР ответила "голом престижа". Итоговый счет матча - 3:1, а в четвертьфинал чемпионата прошли обе сборные.