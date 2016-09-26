ФИФА расформировала комиссию по борьбе с расизмом

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о роспуске комиссии по борьбе с расизмом, сообщает The Guardian.

В письме, которое ФИФА отправило членам комиссии, указано, что группа "полностью выполнила свою временную миссию".

"Проблема расизма в футболе остается взрывоопасной, очень серьезной и по-прежнему требует внимания. Лично я считаю, что перед комиссией оставалось много серьезной работы, одна из задач - чемпионат мира 2018 года в России. Но очевидно, руководство ФИФА считает иначе", - заявил член расформированной комиссии Осасу Обайиувана.

Комиссия по борьбе с расизмом и дискриминацией была создана ФИФА в 2013 году по инициативе Йозефа Блаттера, занимавшего в тот момент пост президента ФИФА. Комиссию возглавил Джеффри Уэбб. В середине 2015 года Уэбб был задержан в рамках антикоррупционного расследования. На посту главы комиссии его сменил глава конголезской федерации футбола Констант Омари.

По словам Обайиуваны, в течение года под руководством Омари комиссия не провела ни одно заседания.