ФИФА расформировала комиссию по борьбе с расизмом
В международной организации считают, что орган выполнил свою функцию.
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о роспуске комиссии по борьбе с расизмом, сообщает The Guardian.
В письме, которое ФИФА отправило членам комиссии, указано, что группа "полностью выполнила свою временную миссию".
"Проблема расизма в футболе остается взрывоопасной, очень серьезной и по-прежнему требует внимания. Лично я считаю, что перед комиссией оставалось много серьезной работы, одна из задач - чемпионат мира 2018 года в России. Но очевидно, руководство ФИФА считает иначе", - заявил член расформированной комиссии Осасу Обайиувана.
Комиссия по борьбе с расизмом и дискриминацией была создана ФИФА в 2013 году по инициативе Йозефа Блаттера, занимавшего в тот момент пост президента ФИФА. Комиссию возглавил Джеффри Уэбб. В середине 2015 года Уэбб был задержан в рамках антикоррупционного расследования. На посту главы комиссии его сменил глава конголезской федерации футбола Констант Омари.
По словам Обайиуваны, в течение года под руководством Омари комиссия не провела ни одно заседания.