Ребров пожаловался на отсутствие лидера в "Динамо" (видео)

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров считает, что его команде сейчас не хватает лидера на поле. Об этом рассказал в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2".

"Лидера команды непросто воспитать, и нам такого игрока не хватает. Сейчас я вижу, что [Домагой] Вида пытается помочь команде на поле, а лидер - именно такой человек. Важно, чтобы он был и в трудные минуты помог команде. Лидерами не рождаются, а становятся, но все зависит от желания работать на команду", - уверен Ребров.

По словам тренера, в "Динамо" нет постоянного основного состава, а на поле выходят те, кто лучше работает на тренировках. Таким образом Ребров ответил на вопрос о кадровых изменениях в команде перед встречей с донецким "Олимпиком" (4:0).

"У нас нет основного состава. У нас его и не было раньше, а выходят на поле те футболисты, которые доказывает свое место в стартовом составе на тренировках. Так получилось и в матче с "Олимпиком" – на поле вышел тот состав, который на тренировках старался работать", - объяснил специалист.