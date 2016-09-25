УПЛ. "Черноморец" и "Днепр" покинули поле без забитых голов

Одесский "Черноморец" и "Днепр" не смогли выявить сильнейшего в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Первый тайм встречи прошел почти без моментов, но во второй половине игры и "Черноморец", и "Днепр" имели несколько шансов, чтобы забить. В частности, ворота гостей дважды спасала перекладина после ударов Третьякова и Хобленко.

Также отметим, что в составе "Днепр" первый раз в новом сезоне на поле вышел полузащитник Андерсон Пико.

По итогам встречи "Черноморец" и "Днепр" сохранили свои позиции в турнирной таблице. Одесситы остались на четвертом месте, а подопечные Дмитрия Михайленко - на восьмом.

Черноморец (Одесса) — Днепр - 0:0 (0:0)

Ч: Боровик, Данченко, Мартыненко, Хочолава, Люлька, Филимонов (Андриевский, 58), Смирнов, Кабаев, Татарков (Третьяков, 61), Ковалец, Хобленко (Барилко, 79).

Дн: Баштаненко, Адамюк (Андерсон Пико, 74), Сваток, Чеберячко, Полевой, Политыло, Ротань, Когут (Вакулко, 69), Близниченко, Кочергин, Баланюк (Довбик, 76).

Предупреждения: Филимонов, Хобленко.