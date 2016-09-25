УПЛ: Кропивницкая "Зирка" и каменская "Сталь" сильнейшего не выявили

Кропивницкая "Зирка" и каменская "Сталь" не смогли выявить победителя в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 0:0.

Встреча протекала с небольшим преимуществом "Зирки", но малым количеством голевых моментов. Самые острые из них во втором тайме создал полузащитник хозяев Артем Щедрый, когда выполнял штрафные удары - в первом случае гостей спасла штанга, во тором - вратарь Юрий Панькив.

Таким образом, "Зирка", набрав восемь очков, догнала "Днепр" и вышла на девятое место в турнирной таблице. "Сталь", имеющая семь очков, находится позицией ниже.

Зирка (Кропивницкий) — Сталь (Каменское) - 0:0 (0:0)

З: Паст, Баенко, Перейра, Кучеренко, Бацула, Загальский (Мойя, 46), Фернандес, Зубков, Чичиков (Полегенько, 86), Щедрый, Ситало (Фаворов, 78);

Ст: Панькив, Пашаев, Стаменкович, Кравченко, Воронин, Каленчук, Карасюк, Задерака (Васин, 72), Дьел, Мысык (Дансо, 64), Карикари (Комвалиус, 88)

Предупреждения: Чичиков — Кравченко, Задерака, Пашаев, Карасюк