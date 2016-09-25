Премьер-лига. Черноморец - Днепр: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в матче 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги одесский "Черноморец" принимает на родном стадионе "Днепр".

"Черноморец" в нынешнем сезоне получает в основном хвалебные отзывы. После ряда неудач на старте сезона одесситы выдали отличну. серию: четыре победы в пяти матчах без пропущенных голов. После таких успехов команда Александра Бабича даже позволила себе на этой неделе проиграть в Кубке Украины ахтырскому "Нефтянику", но, вероятно, этот результат - есть исключение из правил, и сегодня в матче с "Днепром" одесситы вновь продемонстрируют свой традиционный уровень.

"Днепр" в нынешнем сезоне радовал победами лишь когда в команде происходили эмоциональные всплески. Еще в первом туре наставник команды Дмитрий Михайленко выпустил на поле ряд дебютантов Премьер-лиги, которые разгромили "Волынь". Новый всплеск был связан с возвращением в команду капитана Руслана Ротаня - и "Днепр" сенсационно обыграл "Зарю". Других побед у подопечных Михайленко в нынешнем сезоне пока нет, и сейчас они с восемью очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Вдвойне печальнее для "Днепра" тот факт, что сегодня команде не смогут помочь травмированные игроки центра поля - Сергей Кравченко и Валерий Лучкевич. У "Черноморца" лишь одна потеря - дисквалифицированный полузащитник Дмитрий Коркишко.

Букмекеры считают фаворитом матча "Днепр". На победу гостей перед игрой можно поставить с коэффициентом до 2,84, а на успех "Черноморца" - до 3,2. Ничья в этой встрече оценивается с коэффициентами до 3,2.

Матч "Черноморец" - "Днепр" начнется на стадионе "Черноморец" в Одессе в 19:30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".