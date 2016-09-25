Матч Украина - Косово в Кракове пройдет в присутствии зрителей

Матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу Украина - Косово состоится в Кракове в присутствии зрителей, сообщил официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ).

"Рядом СМИ была распространена информация о том, что матч Украина - Косово 9 октября 2016 года состоится при пустых трибунах. Федерация футбола Украины официально заявляет, что никаких запретов или ограничений на проведение игры с косоварами в Польше не существует", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что в понедельник рабочая группа ФФУ прибудет в Краков для того, чтобы выбрать стадион, на котором состоится матч. Это может быть арена футбольного клуба "Висла" на 30 тысяч мест или стадион "Краковии", рассчитанный на 15 тысяч зрителей.

Как сообщал УНИАН, в первом матче отборочного цикла ЧМ-2018 Украина принимала Исландию на поле НСК "Олимпийский" в Киеве и сыграла вничью - 1:1.

Следующий матч сборная Украины проведет 6 октября - на выезде против сборной Турции.