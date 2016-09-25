Коноплянка впервые не попал в заявку "Шальке" на матч Бундеслиги

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка не попал в заявку "Шальке" на матч 5-го тура немецкой Бундеслиги против "Хоффенхайма".

Это первое непопадание Коноплянки в список футболистов "Шальке" на матч чемпионата Германии. Ранее футболист принял участие во всех четырех матчах команды, три из которых состоялись в Бундеслиге, а один — в Лиге Европы.

При этом, в чемпионате Германии "Шальке" все свои матчи проиграл и сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице.

Напомним, украинец перешел в "Шальке" из испанской "Севильи" в конце августа на правах годичной аренды. "Шальке" имеет обязательную опцию выкупа футболиста.