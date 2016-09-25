Экс-футболист киевского "Динамо" погиб в результат ДТП в Москве

Бывший форвард киевского "Динамо" Владимир Кузьмичев погиб в автокатастрофе, которая произошла позавчера, 23 сентября, в Москве. Об этом сообщает championat.com.

ДТП случилось без каких-либо видимых причин. 37-летний Кузьмичев, находясь за рулем своей "Ауди А6", неожиданно потерял управление и врезался в бетонное разделительное ограждение. От полученных ранений он скончался на месте.

Напомним, Кузьмичев перешел в киевское "Динамо" по приглашению Валерия Лобановского в 2000 году и принял участие в шести матчах Лиги чемпионов сезона 2000/2001. Также россиянин в 2001 году стал чемпионом Украины.

После этого Кузьмичев вернулся в Россию, где выступал за московские ЦСКА и "Торпедо", краснодарскую "Кубань", грозненский "Терек", раменский "Сатурн" и другие клубы. В 2015 году он завершил карьеру футболиста.