"Заря" выиграла у "Ворсклы" и вернулась на 2-е место в Премьер-лиге

В Запорожье завершился матч 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала на своем поле полтавскую "Ворсклу" и выиграла со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в самой концовке.

Хозяева поля имели преимущество на протяжении всего матча, а в концовке первого тайма впервые реализовали его в гол. На 41-й минуте Караваев пробежался по правому флангу и сделал прострел. Удар Желько Любеновича в падении заблокировал защитник, но со второй попытки Любенович точно пробил под перекладину - 1:0.

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Во втором тайме луганчане продолжали оказывать давление на ворота соперника и на 83-й минуте удвоили свой перевес. Липартия разрезной передачей вывел Паулиньо один на один с вратарем Непогодовым и бразилец пробил точно в ворота мимо вышедшего голкипера.

"Ворскла" сумела потрепать нервы сопернику уже в добавленное арбитром время. на 90+4 минуте после навеса с левого фланга Алексей Дитятьев выпрыгнул перед вышедшим голкипером луганчан Шевченко и точно пробил в ворота мимо голкипера. Но, на большее полтавчан уже не было времени.

Таким образом, "Заря" набрала 20 очков и вернулась на 2-е место в таблице УПЛ. От донецкого "Шахтера" команда отстает на 5 баллов, а киевское "Динамо" опережает на 1 пункт.

В воскресенье состоятся еще три матча 9-го тура УПЛ.