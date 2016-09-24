Ребров: "Важно было выиграть матч у "Олимпика" и получить уверенность"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал победу своей комнады над донецким "Олимпиком" в игре Премьер-лиги, сообщает официальный сайт "Динамо".

"Была тяжелая игра, но мы знали, против кого играли, ведь «Олимпик» отставал от нас всего на три очка. Тем более, мы играли после череды поражений, и, наверное, ребятам важно было сегодня показать хороший футбол и выиграть этот матч. Мы с этим справились и теперь готовимся к игре Лиги чемпионов с «Бешикташем», - начал Ребров.

На вопрос о том, что при счете 2:0 в пользу "Динамо" игроки команды несколько раз обрезались, что приводило к опасным контратакам, Ребров заметил: "Конечно, я на это образал внимание игроков. Да и во втором тайме были такие контратаки. Не всегда все идеально, особенно когда мы ведем в два мяча, все пытаются идти вперед, забивать еще больше, не думая об обороне. Конечно, есть такая проблема".

Говоря о том, почему воспитанника сумского футбола Олега Гусева не оказалось даже в заявке на игру (матч проходил в Сумах), Ребров отметил: "У него нет травмы. У нас есть конкуренция, много игроков в обойме. К сожалению, Олег не попал в заявку на этот матч, но это абсолютно нормально".

А комментируя микротравму Хачериди в одном из игровых столкновений, сказал: " Женя доиграл матч до конца, все хорошо".

Комментируя дебютный гол Цыганкова, тренер заявил: "Конечно мы его поздравили. Мы его также поздравили и после первого матча в Лиге чемпионов. Он дебютировал в «Динамо» - и сразу в Лиге чемпионов. Для него это большой опыт и, наверное, в какой-то мере это будущее «Динамо». Если он правильно распорядится тем талантом, который у него есть, то у него большое будущее. А то, что он гол забил, он, конечно, заслужил, и заслужил место в составе своей работой на тренировках и во всех играх. Я это вижу и я не против себя и своей команды, чтобы его не выпускать".

"Вы сами знаете, как мы провели последние игры, и сейчас нам было важно выиграть этот матч и получить какую-то уверенность", - резюмировал Ребров.

Как сообщал УНИАН, в матче 9-го тура УПЛ "Динамо" разгромило донецкий "Олимпик" со счетом 4:0.