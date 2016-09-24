Киевское "Динамо" разгромило "Олимпик" в матче Премьер-лиги

В Сумах завершился стартовый матч 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" принимал киевское "Динамо" и проиграл с крупным счетом - 0:4, сообщает официальный сайт УПЛ.

Судьба матча была решена еще в первом тайме.

Испытывавшая до этого матча серьезные проблемы столичная команда сумела прервать свою затяжную серию без побед в Сумах, показав яркую атакующую игру. Гости имели явное преимущество с самого начала матча.

Уже на 8-й минуте счет открыл стремительно ворвавшийся в стартовый состав команды в игре Лиги чемпионов с итальянским "Наполи" Виктор Цыганков. После ввода аута на левом фланге Гонсалес прошел четверых защитников и прострелил на линию вратарской, а Цыганков переправил мяч в ворота - 1:0. Киевляне продолжали атаковать и на 26-й минуте заработали право на пенальти. Игрок "Олимпика" Доронин в борьбе с Сидорчуком коснулся мяча рукой. 11-метровый реализовал Жуниор Мораес.

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После перерыва киевляне продолжали оказывать давление на ворота соперника, что привело к конкретному результату на 59-й минуте. Ярмоленко обыграл оппонента на правом фланге и сделал прострел на линию вратарской, где Гонсалес пробил точно в створ - вратарь Махарадзе зацепил мяч, но не сумел спасти ворота.

Наконец, на 78-й минуте, после прострела Сидорчука Беседин должен был забивать, но Махарадзе в падении ногой отбил мяч. В свою очередь, Федорчук на добивании сначала попал в перекладину, но со второй попытки переправил мяч в сетку.

Таким образом, киевляне одержали уверенную победу, набрали 19 очков в турнирной таблице и временно вышли на 2-е место в таблице УПЛ. Позже сегодня свои матчи проведут оппоненты "Динамо" в борьбе за 1-3 места донецкий "Шахтер" и луганская "Заря".

УНИАН проведет видео-онлайн трансляцию матча "Заря" - "Ворскла".