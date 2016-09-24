Премьер-лига, 9-й тур, "Заря" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Запорожье проходит матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает полтавскую "Ворсклу".

Встречаются команды, которые занимаю 2-е и 6-е места в турнирной таблице.

В предыдущем туре "Заря" обыграла в Киеве "Динамо" (1:0) и вышла на 2-е место в турнирной таблице. Теперь луганчанам следует закрепиться на этом месте и в матче с командой, находящейся в середине турнирной таблицы, необходимо обязательно выигрывать.

В свою очередь, полтавчане ведут заочную борьбу за 4-6 места с донецким "Олимпиком" и одесским "Черноморцем". И полтавчанам также нельзя терять очки.

На котировках букмекерских контор фаворитом матча считается "Заря". На победу луганчан можно поставить с коэффициентом 2,02 к 1, в то время как на ничью - 3,19 к 1, а на победу "Ворсклы" - 3,55 к 1.

Матч "Заря" - "Ворскла" начнется на "Арене-Славутич" в Запорожье в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".