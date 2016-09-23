Стадион Краковии является приоритетным вариантом для ФФУ на игру с Косово

Стадион польской "Краковии" является приоритетным вариантом для ФФУ в плане проведения матча сборной Украины в рамках отбора на чемпионат мира-2018 против Косово, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Сегодня стало известно, что Украина проведет матч с Косово в Польше, а именно в Кракове.

Сообщалось, что в понедельник, 26 сентября, делегация ФФУ прибудет в Краков, дабы проинспектировать стадионы Вислы и Краковии, которые находятся в городе, для того, чтобы определить место проведения встречи.

Теперь же, согласно источнику, ФФУ склоняется к выбору стадиона, на котором играет "Краковия", нежели домашнюю арену "Вислы".

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Стадион "Краковии" вмещает 15 с небольшим тысяч зрителей, тогда как арена "Вислы" может принять 33 тысячи болельщиков.

Судя по всему, представители ФФУ считают, что сборной Украины нет смысла играть на более вместительной арене, если она не заполнится до конца, поэтому вариант с ареной Краковии является приоритетным.

Как сообщал УНИАН, домашний матч против Косово украинцы сыграют 9 октября, а за три дня до этого в городе Конья подопечные Андрея Шевченко сразятся с Турцией.