Шевченко вызвал на ближайшие матчи сборной Украины семь легионеров

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды семерых игроков, выступающих в иностранных чемпионатах, сообщает пресс-служба национальной команды..

Вызовы уже получили Денис Бойко («Малага», Испания), Артем Федецкий («Дармштадт», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Евгений Коноплянка («Шальке 04», Германия), Александр Зинченко («ПСВ» (Нидерланды), Роман Зозуля («Бетис» Испания) и Артем Кравец («Гранада», Испания).

Читайте такжеШевченко: "Капитан сборной будет выбираться на каждый матч отдельно"

Согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистов из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на октябрьский сбор, будет объявлен на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет отборочные матчи чемпионата мира против команд Турции (6 октября) и Косово (9 октября).