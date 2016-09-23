Запорожская "Славутич-Арена" может потерять право принимать матчи Премьер-Лиги
В следдующем году у стадиона могут возникнуть трудности из-за проблем с освещением.
Главный стадион Запорожья уже в следующем году может лишиться аккредитации, если не провести капитальный ремонт освещения, сообщает Forpost.
Об этом заявил в ходе заседания исполкома директор департамента спорта Павел Бланк.
По словам коммунальщика, освещение на стадионе устанавливали в 2006 году и с тех пор его не меняли.
– В течение последних 10 лет освещение на «Славутич Арене» менялось силами коммунальщиков, но сегодня более 50% освещения находится в изношенном состоянии. Если не провести капремонт, в следующем году стадион не пройдет аккредитацию и не сможет принимать матчи Премьер-лиги, – заявил Бланк.
Члены исполкома постановили поддержать проект и выделить 1 млн. 260 тыс. гривен.
На данный момент, свои домашние матчи на арене регулярно проводит луганская "Заря". В свою очередь, "Шахтер" на днях объявил о том, что проведет свой домашний матч против "Зари" в Запорожье.