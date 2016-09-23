Вратарь Бойко вызван в состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2018

Вратарь испанской "Малаги" Денис Бойко вызван в сборную Украины на матчи отборочного цикла ЧМ-2018 с Турцией и Косово, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Любопытно, что в составе клубной команды Бойко не имеет игровой практики. "Малага" взяла в аренду украинского голкипера у турецкого "Бешикташа" в летнее межсезонье. В трех турах испанской Примеры Бойко неизменно находился на скамейке запасных. Место в воротах он еще ни разу не занял.

В сборной Украины вратарь также является запасным. Место в воротах тренерский штаб национальной команды доверяет Андрею Пятову из донецкого "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграет в октябре два матча отбора ЧМ-2018 - с Турцией (6 октября) и Косово (9 октября).