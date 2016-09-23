Сборная Украины по футболу сыграет домашний матч против Косово в Кракове

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) дала положительный ответ на просьбу Федерации футбола Украины провести на нейтральной территории квалификационный матч чемпионата мира-2018 против сборной Косово, что запланированный на 9 октября, сообщает пресс-служба ФФУ.

ФФУ планирует организовать эту встречу в соседней Польше, а именно в Кракове.

В следующий понедельник, 26 сентября, делегация ФФУ прибудет в этот город для инспектирования имеющихся в Кракове арен «Висла» и «Краковия» с целью определения места проведения матча.

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Сборную Косово включили в одну группу с Украиной в рамках отбора ЧМ-2018 уже после церемонии жеребьевки ЧМ. Это произошло после того, как в мае конгресс ФИФА принял решение предоставить членство в организации Косово и Гибралтару.

Как сообщал УНИАН, в первом матче отборочного цикла ЧМ-2018 Украина принимала Исландию на поле НСК "Олимпийский" в Киеве и сыграла вничью - 1:1.