В 1/8 финала Кубка Украины сойдутся "Динамо" - "Заря" и "Шахтер" - "Александрия"

12:47, 23 сентября 2016
Футбол
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В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда кубковых соревнований.

Кубок Украины / cup.sport.ua

В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины-2016/17, сообщает официальный сайт УПЛ.

На этом этапе в борьбу вступают шесть сильнейших команд Украины, включая киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Результаты жеребьевки:

Десна — Днепр

Верес — Ворскла

Динамо — Заря

Нафтовик-Укрнафта — Волынь

ФК Полтава — Карпаты

Шахтер — Александрия

Ильичевец — Сталь

Оболонь-Бровар — МФК Николаев

Матчи 1/8 финала Кубка Украины пройдут 26 октября. 

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