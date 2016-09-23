В 1/8 финала Кубка Украины сойдутся "Динамо" - "Заря" и "Шахтер" - "Александрия"
12:47, 23 сентября 2016Футбол
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В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда кубковых соревнований.
Определились пары 1/8 финала Кубка Украины / cup.sport.ua
В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины-2016/17, сообщает официальный сайт УПЛ.
На этом этапе в борьбу вступают шесть сильнейших команд Украины, включая киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
Результаты жеребьевки:
Десна — Днепр
Верес — Ворскла
Динамо — Заря
Нафтовик-Укрнафта — Волынь
ФК Полтава — Карпаты
Шахтер — Александрия
Ильичевец — Сталь
Оболонь-Бровар — МФК Николаев
Матчи 1/8 финала Кубка Украины пройдут 26 октября.
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