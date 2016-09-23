В 1/8 финала Кубка Украины сойдутся "Динамо" - "Заря" и "Шахтер" - "Александрия"

В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда кубковых соревнований.

В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины-2016/17, сообщает официальный сайт УПЛ. На этом этапе в борьбу вступают шесть сильнейших команд Украины, включая киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Результаты жеребьевки: Десна — Днепр Верес — Ворскла Динамо — Заря Нафтовик-Укрнафта — Волынь ФК Полтава — Карпаты Шахтер — Александрия Ильичевец — Сталь Оболонь-Бровар — МФК Николаев Матчи 1/8 финала Кубка Украины пройдут 26 октября.

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