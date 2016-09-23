Игрокам "Олимпика" обещаны премиальные за победу в матче Премьер-лиги над "Динамо"

Футболисты донецкого «Олимпика» получили финансовую мотивацию на завтрашний матч с киевским «Динамо» в 9-м туре чемпионата Украины, сообщает dynamo.kiev.ua, со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

Вознаграждение будет выплачено только в случае победы на столичным клубом, отметил спортивный директор «Олимпика» Алексей Антонов.

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«Судя по всему, команду будут ждать хорошие премиальные в случае победы над "Динамо" в субботу. О ничьей мыслей нет — надеемся только на победу. Равно как и на большое количество болельщиков на трибунах», — сказал Антонов в комментарии телеканалу «Футбол 1».

Матч «Олимпик» — «Динамо» состоится в Сумах на стадионе «Юбилейный», где донецкая команда в этом сезоне проводит все свои домашние игры.