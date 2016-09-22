Начало матчей "Шахтера" и "Зари" в Лиге Европы будет смещено на более ранее время

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей 5-го и 6-го туров Лиги Европы, согласно которому донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" начнут свои игры в 18.00, вместо привычного времени начала игр турнира в 20.00 или 22.05, сообщает официальный сайт УЕФА.

В 5-м туре, 24 ноября, свой матч в 18.00 начнет "Заря", которая в Стамбуле сразится с турецким "Фенербахче". В 6-м туре, который пройдет 8 декабря, в 18.00 начнется матч "Брага" - "Шахтер" в португальской Браге.

Изменения связаны с тем, что в Турции не предусмотрен переход на зимнее время. Соответственно, изначально запланированные на 22.05 матчи должны были начинаться в 23.05 по местному времени. В связи с этим, УЕФА разрешила Турции изменить начало времени матча. Точно также европейские футбольные чиновникик идут на уступки в этом вопросе России, Азербайджану, Казахстану...

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Матч в Португалии "Брага" - "Шахтер" начнется в столь непривычное время из-за того, что другим матчем группы в этот день будет игра "Коньяспор" (Турция) - "Гент" (Бельгия). Согласно регламенту турнира. в последнем туре матчи одной группы должны проходить параллельно.

Как сообщал УНИАН. в 1-м туре Лиги Европы "Шахтер" обыграл в Турции "Коньяспор" (1:0) , а "Заря" не смогла удержать победу над "Фенербахче", пропустив гол на последней минуте - 1:1.