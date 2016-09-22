Киевская "Оболонь" стала последним участником 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Киевский клуб "Оболонь-Бровар" стал последним участником 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

В матче 1/16 финала "пивовары" победили на выезде южненскую команду "Реал Фарма" со счетом 2:0. Оба гола в игре забил форвард Артем Корольчук на 57-й и на 89-й минуте.

Другие матчи 1/16 финала состоялись вчера. В следующий этап турнира прошли ФК "Полтава", львовские "Карпаты", ровенский "Верес", черниговская "Десна", ахтырский "Нефтяник", МФК "Николаев", мариупольский "Ильичевец", каменская "Сталь" и луцкая "Волынь".

С 1/8 финала в борьбу за Кубок Украины также вступают клубы, которые заняли первые шесть мест по итогам прошлого чемпионата Премьер-лиги - киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", "Днепр", луганская "Заря", полтавская "Ворскла" и "Александрия".

Жеребьевка матчей 1/8 финала состоится завтра в 12:00 в киевском Доме футбола.