Фанаты "Вердера" вывесили баннер в поддержку украинского тренера Скрипника

Болельщики немецкого "Вердера" на последнем матче команды вывесили баннер в поддержку украинского тренера Виктора Скрипника, который был на прошлой неделе уволен из клуба. Фото опубликовано на странице "Вердера" в Twitter.

На плакате было написано: "Ты есть и всегда останешься настоящим вердерцем. Спасибо, Виктор!". Поединок завершился поражением бременцев от "Майнца" со счетом 1:2.

Напомним, Скрипник в качестве футболиста перешел в "Вердер" в 1996 году, за который выступал в течение восьми сезонов. После завершения игровой карьеры украинец остался в клубе, занимая тренерские должности в молодежной системе клуба.

Скрипник возглавил первую команду "Вердера" в октябре 2014 года. Сезон 2014/15 клуб завершил на 10-м месте в Бундеслиге, а в минувшем чемпионате лишь в последнем туре смог спастись от вылета и финишировал на 13-й позиции.

В первых трех турах сезона 2016/17 "Вердер" под руководством украинского специалиста проиграл мюнхенской "Баварии", "Аугсбургу" и менхенгладбахской "Боруссии". Перед этим бременцы вылетели из Кубка Германии, уступив любительской команде.

После этого руководство клуба приняло решение уволить Скриника.