Польский футбольный союз подал иск в ФИФА на киевское "Динамо" - СМИ

Польский футбольный союз и клуб "Вкра" вчера подали совместный иск в ФИФА на киевское "Динамо", сообщает Sport Arena, ссылаясь на Sport.se.pl.

Причина иска - стала невыплата "Динамо" обязательного платежа "Вкре" при покупке в 2014 году форварда "Леха" (и воспитанника "Вкры") Лукаша Теодорчика.

По правилам ФИФА, "Вкра", как первый клуб нападающего, должна была получить 2,5% денег от трансфера, то есть около 100 тысяч евро. Эта сумма более чем вдвое превышает годовой бюджет скромного клуба.

"Динамо" в течение двух лет игнорировало требования "Вкры", из-за чего летом в дело вмешался Польский футбольный союз, после заявления которого руководство киевлян пообещало выплатить деньги до конца августа. Однако до сих пор украинский клуб деньги "Вкре" не перечислил.

Последний факт разгневал руководство "Вкры" и Польского футбольного союза, которые совместно подали иск в ФИФА на "Динамо".

Напомним, 25-летний Лукаш Теодорчик перешел в "Динамо" из познаньского "Леха" летом 2014-го за 4 миллиона евро. В минувшем сезоне он сыграл 11 матчей в Премьер-лиге, забив 5 голов, и накануне нового сезона был отправлен в аренду в бельгийский "Андерлехт".