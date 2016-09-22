Футбольный арбитр впервые в истории удалил игрока с поля после видеоповтора

В матче Кубка Нидерландов между "Аяксом" и "Виллемом" (5:0) арбитр впервые в истории официальных футбольных встреч удалил игрока после видеоповтора, сообщает ТСН Проспорт.

После одного из эпизодов игры главный арбитр Данни Маккели обратился к своему помощнику Полю ван Букела, который следил за видеоповторами. Маккели сначала хотел показать желтую карточку игроку "Виллема" Ануару Кали за фол против футболиста "Аякса". Но после консультации с Букелом выгнал игрока с поля.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) планирует ввести видеоповторы в 2017 году. В эксперименте примут участие американсая MLS, немецкая Бундеслига, чемпионат Австралии и несколько чемпионатов второго эшелона Бразилии, Нидерландов и Португалии.

ФИФА не планирует вводить видеоповторы на постоянной основе раньше сезона-2018/19.