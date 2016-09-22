Суркис: "Провалом происходящее с "Динамо" я бы не назвал"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не считает последние неудачи киевского "Динамо" провалом команды. Об этом он сказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс в Украине"

"Провалом происходящее я бы все-таки не назвал: не знаю команд, которые никогда не проигрывают. Но в то же время - не возьмусь спорить с тем, что команда и ее наставник переживают тяжелые времена.

После побед приятно слышать, как трибуны скандируют: "Наш герой Сергей Ребров!" Но почему же не поддержать героя и в тот момент, когда у его команды не ладится игра? Мне кажется, настоящие болельщики должны находиться рядом и в радости, и в горе", - считает Суркис.

Как ранее сообщал УНИАН, в этом же интервью Суркис допустил возможность провала "Динамо" в нынешнем сезоне, но подчеркнул, что все равно продолжит доверять наставнику команды Сергею Реброву.

Напомним, "Динамо" в последних четырех матчах потерпело поражения от "Ворсклы", "Наполи" и "Зари", а также сыграло вничью с "Шахтером". Следующий матч киевляне проведут против донецкого "Олимпика".