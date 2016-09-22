Суркис: Ярмоленко обязан отрабатывать контракт с "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что лидер команды Андрей Ярмоленко должен отработать контракт с клубом, который подписан на "фантастических" условиях. Об этом он сказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс в Украине".

"Возможно, Андрей и получил предложение (от английского "Эвертона" - ред.) за семь часов, но я-то - за полтора (до закрітия трансферного окна - ред.). Понятно, что отпустить в последний момент ведущего игрока, не купив никого взамен, президенту было бы неправильно.

Ярмоленко собственноручно подписал пятилетний контракт даже не на улучшенных - на фантастических условиях. Можно сказать, что он получил своего рода страховой бонус, который обязан отрабатывать в полной мере", - заявил президент "Динамо".

При этом Суркис добавил, что у него нет претензий к футболисту по части профессионального отношения к работе.

Читайте такжеЯрмоленко: "Когда поступило предложение от "Эвертона", президент клуба не пошел мне на уступки""И у меня нет пока к нашему ведущему футболисту никаких вопросов. Возможно, в этом сезоне играет не так ярко, как в предыдущих, но тому есть причины. Как вам известно, у него была травма спины, но он уже присоединится к общей группе. Все мы понимаем, что "Динамо" с Ярмоленко и без - это две разные команды", - добавил Суркис.

Напомним, ранее Андрей Ярмоленко выразил разочарование, что Игорь Суркис не отпустил его в "Эвертон".

"Я хочу уйти из чемпионата Украины. Я не первый год об этом заявляю. Это знают все: и руководство, и главный тренер, что я хочу уйти. И поступило предложение от Эвертона. Я разговаривал с президентом клуба, но он не пошел мне на уступки", — говорил в начале сентября Ярмоленко.