"Зирка", "Олимпик" и "Черноморец" вылетели из Кубка Украины

Сегодня в девяти городах Украины состоялись матчи 1/16 финала национального кубка по футболу.

Сразу три команды Премьер-лиги покинули турнир на этом этапе. "Зирка" из Кропивницкого проиграла "Полтаве", донецкий "Олимпик" уступил луцкой "Волыни", а "Черноморец" проиграл ахтырскому "Нефтянику".

Также из Кубка могли вылететь "Карпаты", но львовская команда в серии пенальти смогла обыграть одесскую "Жемчужину".

Полтава - Зирка (Кропивницкий) - 1:0 (1:0)

Гол: Ковтун (20).

Жемчужина (Одесса) - Карпаты - 0:0 (0:0), в серии пенальти - 4:5.

Мир (Горностаевка) - Верес (Ровно) - 1:2 (1:1)

Голы: Комьягин (21) - Зозуля (12), Козьбан (81);

Нива (Винница) - МФК Николаев - 0:2 (0:0)

Голы: Берко (73), Саркисян (90+3).

Десна (Чернигов) - Арсенал-Киев - 1:0 (0:0)

Гол: Палиенко (83).

Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) - Черноморец (Одесса) - 2:0 (1:0)

Голы: Черний (29), Лозовый (86);

Ильичевец (Мариуполь) - Тернополь - 2:0 (1:0)

Голы: Нехтий (31), Буй (33).

Черкасский Днепр – Сталь (Каменское) - 1:3 (1:0)

Голы: Тарасенко (16) – Каленчук (75), Карикари (80), Воронин (90).

Волынь (Луцк) - Олимпик (Донецк) - 2:1 (0:0)

Голы: Логинов (65), Деда (82) - Гринь (67).

Завтра состоится последний матч 1/16 финала Кубка Украины - киевская "Оболонь-Бровар" сыграет на выезде с командой "Реал Фарма" из Южного.