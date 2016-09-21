Футбольный матч между Украиной и Косово состоится не в Болгарии, а в другой стране

Домашний матч сборной Украины против Косово в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2018 года состоится не в Болгарии, как предполагалась ранее, а в другой стране.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас.

"С Косово сыграем точно не в Болгарии. Сегодня-завтра получим новое, теперь уже окончательное место проведения поединка", - написал журналист.

Напомним, матч Украина - Косово состоится 9 октября. Поскольку Украина не признает Косово как независимое государство, матч должен пройти на нейтральной территории.