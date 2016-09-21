Донецкий "Шахтер" хочет проводить больше домашних матчей в Харькове

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что "горняки" постараются чаще проводить домашние матчи на харьковском стадионе "Металлист". Об этом сообщает Tribuna.com.

"Наша стратегия остается прежней — играть в как можно большем количестве городов. Особенно там, где футбола сейчас нет. Это наш единственный путь в ситуации, когда мы вынуждены были покинуть дом. Но, к сожалению, у нас не получается это делать, потому что сложно найти места, где есть и инфраструктура, и логистика, и качественное поле", - объяснил Палкин.

"Для нас Харьков — № 1 в сложившихся условиях. Там проживает или имеет возможность приехать из других городов наибольшее количество наших болельщиков. Это, наверное, главный фактор. Конечно, нам предпочтительнее играть в Харькове как можно больше игр. Делаем все возможное, чтобы это произошло", - добавил он.

При этом гендиректор "Шахтера" подчеркнул, что клуб не собирается переезжать из Киева в Харьков на постоянное место жительства из-за возможных спекуляций на тему замены в городе "Металлиста", а также из-за удобств футболистов, персонала клуба и их семей, которые уже обустроились в столице Украины.

"Если так, то это стоило делать в 2014 году — когда еще существовал "Металлист". Сейчас же многие начинают подменять понятия и говорить, мол, "Шахтер" приехал в наш город, чтобы заменить "Металлист". Я не хочу, чтобы нас в этом обвиняли. Поэтому, думаю, переезжать туда сейчас — неправильно", - считает Палкин.

Он также выразил надежду, что "Шахтер" с 2017 года сможет проводить в Харькове домашние матчи Лиги Европы.

"У меня был разговор с президентом ФФУ. Он меня заверил, что приложит максимум усилий, чтобы УЕФА разрешил нам играть еврокубковые матчи в Харькове уже в начале следующего года. Если все получится – это будет просто здорово", - считает руководитель "горняков".

Отметим, что следующие два матча чемпионата Украины "Шахтер" проведет с луцкой "Волынью" и луганской "Зарей" во Львове и Запорожье соответственно.