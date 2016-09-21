Суркис готов к провалу "Динамо", но Реброва увольнять не собирается

Президент "Динамо" Игорь Суркис допустил, что киевляне могут провалиться в нынешнем сезоне, однако это не скажется на его доверии к главному тренеру команды Сергею Реброву.

Суркиса процитировал на своей странице в Twitter журналист издания "Спорт-Экспресс в Украине" Дмитрий Ильченко.

Читайте такжеРебров: "С чего вы взяли, что "Динамо" в кризисе?""Реброву полностью доверяю и рекомендую активнее подключать молодежь. Пусть провал, но через два года будет боеспособная команда.

Мой месседж нашим футболистам: если потеряли мотивацию – уступите место молодежи", – заявил президент "Динамо".

Напомним, "Динамо" в последних четырех матчах потерпело поражения от "Ворсклы", "Наполи" и "Зари", а также сыграло вничью с "Шахтером". Следующий матч киевляне проведут против донецкого "Олимпика".