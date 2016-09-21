В Лондоне презентовали логотип футбольного Евро-2020

Сегодня в Лондоне стартовал обратный отсчет к чемпионату Европы по футболу 2020 года, а также представлен логотип Евро-2020, сообщает The Sun.

Среди приглашенных людей были новоизбранный президент УЕФА Александер Чеферин, мэр Лондона Садик Хан, главный тренер сборной Англии Сэм Аллардайс.

По словам Чеферина, решение Мишеля Платини и его сторонников в УЕФА провести Евро-2020 в 12 странах может оказаться проблемой для болельщиков. "Это значительный риск для нас и проблема для болельщиков, которым придется много путешествовать", - считает словенский президент УЕФА.

Напомним, в 2012 году УЕФА приняла решение, что Евро-2020 впервые в истории пройдет сразу в 13 городах Европы.

Лондон примет финал и полуфиналы турнира, остальные матчи пройдут в Баку, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге, Копенгагене, Бухаресте, Амстердаме, Дублине, Бильбао, Будапеште, Брюсселе и Глазго.