Шесть клубов Премьер-лиги вступают в борьбу за Кубок Украины

В среду состоятся матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу, где в борьбу вступят команды Премьер-лиги, сообщает официальный сайт турнира.

На данной стадии в игру впервые вступят шесть клубов Премьер-лиги, занимавших на начало сезона-2016/17 по рейтингу места с 7-го по 12-е. Это «Карпаты», «Сталь», «Олимпик», «Черноморец», «Волынь» и «Звезда».

Представители элиты присоединятся к 10-ти командам первого дивизиона и четырем из второго, прошедшим два предварительных этапа.

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Центральным матчем этого этапа турнира станет противостояние "Волынь" - "Олимпик", которое начнется в Луцке в 19.30.

Еще четыре команды УПЛ проводят свои матчи в гостях. "Звезда" сыграет против "Полтавы", "Карпаты" против "Жемчужины" (Одесса), "Черноморец" - против "Нефтянника-Укрнафты" в Ахтырке, а "Сталь" против "Черкасского Днепра".

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 23 сентября в Доме футбола.