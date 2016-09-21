Команда боевиков "ДНР" примет участие в российском турнире по футболу

21 сентября в городе Новошахтинске стартует «Открытый кубок Федерации футбола Ростовской области», в котором примет участие команда из "ДНР" «Оплот Донбасса» (Донецк), сообщают Известия.

Так называемый "председатель комитета по связям с общественностью и СМИ Футбольного союза ДНР" Руслан Чередников заявил: "У меня на руках — официальный документ, в котором говорится, что Ростовской региональной общественной организацией «Федерация футбола» команда «Оплот Донбасса» (Донецк) приглашена участвовать в традиционном футбольном турнире «Открытый кубок Федерации футбола Ростовской области». Впервые в истории "ДНР" наша команда официально примет участие в таком крупном турнире на территории Российской Федерации. Первая игра состоится в городе Новошахтинске, где одноименный клуб примет у себя «Оплот Донбасса». Наша команда будет играть под флагом "ДНР".

В пресс-службе Федерации футбола Ростовской области отметили: "Коллеги из "ДНР" обратились к нам с просьбой разрешить им принять участие в нашем турнире, и мы не могли им отказать. Мы с радостью принимаем команду «Оплот Донбасса» в свой традиционный турнир. При этом хотим отметить, что этим мы не нарушаем никаких правил УЕФА и ФИФА, так как «Открытый кубок Федерации футбола Ростовской области» — это областной, а не международный турнир".

Первая игра с участем команды из "ДНР" состоится сегодня, 21 сентября.