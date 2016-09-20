Украинский футбольный агент спровоцировал скандал в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил из основного состава команды ивуарийского полузащитника Яя Туре до тех пор, пока его агент Дмитрий Селюк не извинится за свои высказывания в прессе. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на 101goals.com.

Ранее Гвардиола не включил Туре в заявку командs на Лигу чемпионов, чем вызвал негодование Селюка. По словам украинца, в случае неудачи "Сити" в ЛЧ, у Гвардиолы должно "хватить яиц", чтобы признать ошибочным свое решение унизить столь великого игрока, как Туре.

Сегодня испанский специалист заявил, что решение исключить ивуарийца из списка команды на ЛЧ далось нелегко, но подчеркнул, что он против подобного рода заявлений от агентов футболистов. В связи с этим, Гвардиола полностью вывел Туре из основного состава "Сити".

"Так будет до тех пор, пока Селюк не соберет прессу или не скажет своим друзьям в СМИ — у него ведь не хватает смелости позвонить мне лично, - что приносит извинения, во-первых, "Манчестер Сити", а во-вторых, одноклубникам Яя и лично мне. Когда же это случится, Туре тут же вернется в состав и будет иметь шансы играть наравне с другими игроками", - заявил Гвардиола.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил из основного состава команды ивуарийского полузащитника Яя Туре до тех пор, пока его агент Дмитрий Селюк не извинится за свои высказывания в прессе. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на 101goals.com.

"Для меня неприемлемо, чтобы агент игрока, который не играет, высказывался в прессе в подобном тоне. Знаю как Селюк любит Туре. Если он его любит, то скоро вы сможете мне показать его извинения в адрес клуба за то, что наговорил в наш адрес", - добавил главный тренер команды.

Напомним, 33-летний Яя Туре начинал свою карьеру в Европе, выступая в чемпионате Бельгии. Позже он играл за донецкий "Металлург", пирейский "Олимпиакос", "Монако", "Барселону", а с 2010-го года выступает за "Манчестер Сити", будучи одним из лидеров команды.

Также отметим, что в минувшем сезоне многие болельщики "Сити" были недовольны самоотдачей Туре во время футбольных матчей. В связи с этим, футболист постоянно был фигурантом слухов о своем переходе в другой клуб.

В нынешнем сезоне ивуариец принял участие лишь в одном матче "Манчестер Сити" - с бухарестской "Стяуа" в квалификации Лиги чемпионов.