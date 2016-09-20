На матч "Шахтера" с "Брагой" во Львове можно попасть за 70 гривен
Сегодня в кассах "Арены Львов" стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы.
Сегодня, 20 сентября, стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы между донецким "Шахтером" и португальской "Брагой", сообщает официальный сайт украинского клуба.
Матч состоится 29 сентября на "Арене Львов".
Стоимость билетов класса Standard варьируется в пределах от 70 до 250 гривен. Также в доступе есть билеты класса Club 1936 и Business Club, которые стоят от 700 до 2000 грн.
Один болельщик сможет купить не более четырех билетов.
Напомним, в первом матче группового раунда Лиги Европы "Шахтер" обыграл на выезде турецкий "Коньяспор" со счетом 1:0.
В минувшем сезоне "горняки" встречались с "Брагой" на четвертьфинальном этапе Лиги Европы и победили во Львове португальскую команду со счетом 6:1. Главным тренером "Браги" тогда был нынешний наставник "Шахтера" Пауло Фонсека.