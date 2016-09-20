Главному тренеру "Динамо" Реброву выдан кредит доверия на одну игру - СМИ

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров получил кредит доверия всего на одну игру, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свои источники.

Если «Динамо» не обыграет в конце недели донецкий «Олимпик», то в тренерском штабе команды могут произойти кадровые изменения.

"Даже при том, что пяти матчей кряду без побед у киевлян сроду не бывало, надо бы для начала взглянуть на календарь. В Сумах столичные футболисты играют в субботу, а в понедельник с утра - улетают в Стамбул на матч с «Бешикташем». Станет ли президент клуба в такой момент передергивать команду и подвергать ее эмоциональной встряске?", - задается вопросом издание.

«Игорь Суркис давно перестал поддаваться в принципиальных кадровых вопросах эмоциональным порывам. Под влиянием которых уволил Леонида Буряка после эпопеи с «Туном», Анатолия Демьяненко после поражения в первом туре Лиги чемпионов от «Ромы», Алексея Михайличенко после домашнего проигрыша «Трабзонспору», а Юрия Семина - после двух фиаско со счетом 1:4 от «ПСЖ» и «Шахтера», - добавляет автор статьи.

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В свою очередь, сам Ребров после матча с «Зарей» твердо дал понять, что станет работать до конца, но если в какой-то момент президент скажет: «Спасибо, до свидания», лично у него возражений не возникнет. Но в пользу того, что Суркис не станет действовать опрометчиво, говорит как минимум опыт прежних тренерских отставок по ходу сезона.

Клубная вертикаль, к тому же, два года выстраивалась по лекалам Реброва, сделав почти безболезненным переход из дубля или команды 19-летних любого исполнителя. С тех пор, как «Динамо» возглавил нынешний наставник, мы узнали имена Игоря Харатина, Никиты Бурды, Евгения Чумака, Романа Яремчука, Зураба Очигавы, Виктора Цыганкова, Артема Беседина…

Как сообщал УНИАН, в минувшее воскресенье "Динамо" проиграло на своем поле луганской "Заре" (0:1) и опустилось на 3-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.