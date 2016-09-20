"Шахтер" и "Динамо" попали в Топ-100 клубов по выручке от продажи игроков

Международный центр изучения спорта (CIES) обнародовал список клубов. которые получали наибольшие доходы от продажи игроков за последние 6 лет, сообщается на официальном сайте CIES.

В список вошли и два украинских клуба - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Горняки занимают в таблице 49-е место, продав игроков на общую сумму в 110 миллионов евро. Киевляне же сумели продать футболистов на 66 миллионов евро и занимают 80-е место в таблице..

На первом месте расположился английский «Ливерпуль», который заработал порядка 442 миллионов евро. Следом за ним идут испанская "Валенсия" (432 млн.), итальянский "Ювентус" (415), португальские "Бенфика" (414) и "Порто" (382).