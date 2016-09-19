ФФУ планирует вернуть в Харьков большой футбол

"Сегодня видя, что мы очень ограничены в стадионах и городах, мы обязаны сделать все, чтобы в Харьков вернулся большой футбол, международный футбол. В этом плане мы уже работаем вместе с УЕФА и ФИФА для того, чтобы могли быть отборочные матчи уже в этом цикле. В этом плане я уже и в Афинах смог переговорить с представителями УЕФА, с Маркетти, с Мартином Калленом, чтобы мы все сделали для того, чтобы в Харьков вернулся международный футбол. УЕФА обещает прислать инспекцию в Харьков, и мы уже прислали письмо, приглашение для того, чтобы рассмотреть Харьков для открытия".

«Я уверен, что шаг за шагом мы обязаны сделать так, чтобы в ближайшее время Харьков был возможен как для клубных европейских матчей, так и для международных матчей. Прогноз: я думаю, что это будет в ближайшее время», - сказал Павелко.

В настоящее время проведению на стадионе «Металлист» международных матчей препятствует запрет УЕФА, связанных с близостью города к зоне АТО. Чтобы преодолеть его, по мнению президента ФФУ, надо также «работать и с международными организациями. Там есть проблема с тем, что многие посольства европейских стран не рекомендуют своим туристам, гражданам авиаперелеты в Харьков».

Украинским клубом-участником еврокубковых матчей на «Металлисте» станет донецкий «Шахтер», что также анонсировал президент ФФУ. «Шахтер» намерен также проводить в Харькове и свои домашние матчи.

Кроме того, как сообщалось ранее, ФФУ рассмотрит Харьков как место проведения следующего подготовительного сбора команды в октябре. «Сборная Украины - это команда всей страны, поэтому болельщики в каждом регионе должны иметь возможность пообщаться со своими кумирами", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Как известно, Харьков славится активностью футбольных болельщиков, стимулом которой стали спортивные успехи ФК «Металлист» во времена президентства Александра Ярославского (2005-2012) и матчи Евро-2012. На данный момент ФК «Металлист» не имеет больше профессионального статуса, стадион, реконструированный Ярославским к Евро-2012, практически не эксплуатируется надлежащим образом. Для тренировок национальной сборной и ФК «Шахтер» будет использована также построенная за счет инвестиций бизнесмена спортивная база в пос. Высокий.