В ФФУ подтвердили, что сборная Украины примет Финляндию в Одессе

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко подтвердил намерение провести отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2018 года Украина - Финляндия на стадионе "Черноморец" в Одессе. Об этом он сказал в интервью программе "Великий футбол", сообщает 1927.com.ua

Встреча должна состояться 12 ноября 2016 года. До этого национальная команда проведет матчи против сборных Турции и Косово.

"К сожалению, из-за санкций против футбольной Украины мы потеряли Львов для национальной команды. Но благодаря ряду сделанных решений мы смогли открыть Одессу для международных матчей. Мы видели, как там проходила игра Украина - Кипр и "Заря" играет в Лиге Европы. Следующий матч Украина - Финляндия пройдет в Одессе", - сказал Павелко.

Отметим, что проведение матча в Одессе между Украиной и Финляндией было запланировано еще в июле.

Напомним, в первом матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Украины сыграла вничью с Исландией 1:1.