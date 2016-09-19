Украинский футболист Зинченко не остался в "Манчестер Сити" из-за проблем с рабочей визой

Украинский полузащитник Александр Зинченко не набрал достаточного количества минут в сборной Украины, чтобы получить рабочую визу в Англии и выступать за "Манчестер Сити".

Об этом в комментарии изданию "Известия" сообщил генеральный директор футбольного клуба "Уфа", за который Зинченко выступал в прошлом сезоне, Шамиль Газизов.

"Мне жаль, что он не набрал определенного количества минут в сборной Украины, чтобы получить рабочую визу в Англии. Только из-за этого Зинченко не играет в Англии. Это маленькая ложка дегтя", - сказал Газизов.

Газизов добавил, что при переходе Зинченко из "Уфы" в "Манчестер Сити" не общался ни с тренером лично, ни с владельцем клуба шейхом Мансуром.

"Но остальные представители клуба, включая спортивного директора Чики Бегиристайна, при переговорах о трансфере Зинченко выражали очень серьезную в нем заинтересованность как в игроке основной обоймы", - рассказал гендиректор российского клуба.

Напомним, 19-летний Александр Зинченко перешел из "Уфы" в "Манчестер Сити" минувшим летом. В начале сезона футболист был отдан в годичную аренду в голландский ПСВ. Во вчерашнем матче чемпионата Нидерландов, где ПСВ уступил "Фейенорду", украинец в заявку команды не попал.

Также отметим, что Зинченко дебютировал за сборную Украины в матче плей-офф к Евро-2016 против команды Словении. Он принимал участие во всех матчах Украины на чемпионате Европы во Франции, а также вышел в стартовом составе национальной команды в поединке отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против Исландии.